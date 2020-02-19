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Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

19 лютого в Україні переважатиме суха погода з проясненнями, але місцями можливі невеликі дощі та навіть сніг. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

19 лютого, у середу, у більшості областей очікується суха погода, невеликі дощі можливі у Приазов'ї, а в Карпатах навіть прогнозується незначний сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним. Температура повітря вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів. У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів. Найближчі серйозніші опади у столиці пройдуть у неділю, 23-го лютого", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 19 лютого у містах України:

Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день - фото 386755
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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