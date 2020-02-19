Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день

19 лютого в Україні переважатиме суха погода з проясненнями, але місцями можливі невеликі дощі та навіть сніг. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

19 лютого, у середу, у більшості областей очікується суха погода, невеликі дощі можливі у Приазов'ї, а в Карпатах навіть прогнозується незначний сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним. Температура повітря вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів. У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів. Найближчі серйозніші опади у столиці пройдуть у неділю, 23-го лютого", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 19 лютого у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +7+9

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +6+8

Черкаси +6+8

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +8+10

Сімферополь +6+8

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +7+9

Запоріжжя +7+9

Донецьк +4+6

Луганськ +4+6

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