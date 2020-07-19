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Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 липня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 липня, у неділю, у більшості областей втримається сонячна та спекотна погода, лише на Заході прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У Києві 19 липня прогнозується також тепла погода без опадів, до +28.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні - фото 416439
  • Ужгород +22+24
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +27+29
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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