Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні

19 липня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 липня, у неділю, у більшості областей втримається сонячна та спекотна погода, лише на Заході прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У Києві 19 липня прогнозується також тепла погода без опадів, до +28.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+26

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +27+29

Дніпро +26+28

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць