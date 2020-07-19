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Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
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19 липня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
19 липня, у неділю, у більшості областей втримається сонячна та спекотна погода, лише на Заході прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У Києві 19 липня прогнозується також тепла погода без опадів, до +28.
Прогноз погоди на 19 липня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +24+26
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +30+32
- Одеса +28+30
- Херсон +30+32
- Сімферополь +30+32
- Полтава +26+28
- Суми +25+27
- Харків +27+29
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +27+29
- Луганськ +26+28
Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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