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Погода в Україні 19 липня: синоптик попередила про аномальну спеку

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Прогноз погоди на 19 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 19 липня 2022 в Україні

19 липня в Україні переважатиме тепла погода, а у Європі не варто чекати на похолодання. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 липня, у вівторок, й надалі буде спека у Західній Європі – до +35+40 градусів ймовірно у Франції, Великій Британії, Німеччині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.

В Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди – помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів. Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть нашими північними областями – тому там місцями очікуються дощі з грозами, додала вона.

У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22+23 градусів. Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, гримне місцями гроза.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Погода в Україні 19 липня: синоптик попередила про аномальну спеку - фото 509685
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Кропивницький +31+33
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +31+33
  • Херсон +34+36
  • Сімферополь +32+34
  • Полтава +30+32
  • Суми +30+32
  • Харків +33+35
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +34+36
  • Донецьк +34+36
  • Луганськ +34+36

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