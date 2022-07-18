Погода в Україні 19 липня: синоптик попередила про аномальну спеку

19 липня в Україні переважатиме тепла погода, а у Європі не варто чекати на похолодання. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 липня, у вівторок, й надалі буде спека у Західній Європі – до +35+40 градусів ймовірно у Франції, Великій Британії, Німеччині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.

В Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди – помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів. Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть нашими північними областями – тому там місцями очікуються дощі з грозами, – додала вона.

У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22+23 градусів. Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, гримне місцями гроза.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Кропивницький +31+33

Миколаїв +33+35

Одеса +31+33

Херсон +34+36

Сімферополь +32+34

Полтава +30+32

Суми +30+32

Харків +33+35

Дніпро +31+33

Запоріжжя +34+36

Донецьк +34+36

Луганськ +34+36

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