Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі

Прогноз погоди на сьогодні

19 квітня в Україні втримається прохолодна та малохмарна погода, а у кількох областях очікуються опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 квітня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода, передає Укргідрометцентр. Лише у західних областях прогнозуються дощі. Середня температура повітря втримається на рівні +11+15.

У Києві 19 квітня без істотних опадів, вдень до +11+13.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +13+15

Хмельницький +11+13

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +13+15

Одеса +13+15

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +13+15

Суми +12+13

Харків +13+15

Дніпро +12+13

Запоріжжя +12+13

Донецьк +13+15

Луганськ +12+13

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