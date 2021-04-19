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Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 квітня в Україні втримається прохолодна та малохмарна погода, а у кількох областях очікуються опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 квітня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода, передає Укргідрометцентр. Лише у західних областях прогнозуються дощі. Середня температура повітря втримається на рівні +11+15.

У Києві 19 квітня без істотних опадів, вдень до +11+13.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі - фото 456262
  • Ужгород +11+13
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +13+15
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+13
  • Харків +13+15
  • Дніпро +12+13
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +12+13

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