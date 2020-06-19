Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю

19 червня в Україні все ще затримається спекотна погода з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 червня, у п'ятницю, у кількох областях країни очікуються дощі з грозами і навіть градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі, навіть зливи, часті супутники гроз – шквали, і навіть подекуди град, найбільш можливі в західних областях, місцями на Півночі, в Одеській, Вінницькій областях, на Харківщині та в Криму. На Луганщині, Донеччині, значній частині Центру та Півдня України – без істотних опадів. Вітер повіватиме зі сходу, помірний. Температура повітря вдень – десь в межах +26+30 градусів, на Сході до +33 градусів, на Заході +24+28 градусів", – зазначила вона.

У Києві 19 червня можливі періодичні дощі, а температура повітря вдень сягне +30.

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +24+26

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +27+29

Миколаїв +28+30

Одеса +25+27

Херсон +28+30

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +28+30

Запоріжжя +26+28

Донецьк +27+29

Луганськ +28+30

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