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Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 червня в Україні все ще затримається спекотна погода з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

19 червня, у п'ятницю, у кількох областях країни очікуються дощі з грозами і навіть градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі, навіть зливи, часті супутники гроз – шквали, і навіть подекуди град, найбільш можливі в західних областях, місцями на Півночі, в Одеській, Вінницькій областях, на Харківщині та в Криму. На Луганщині, Донеччині, значній частині Центру та Півдня України – без істотних опадів. Вітер повіватиме зі сходу, помірний. Температура повітря вдень – десь в межах +26+30 градусів, на Сході до +33 градусів, на Заході +24+28 градусів", – зазначила вона.

У Києві 19 червня можливі періодичні дощі, а температура повітря вдень сягне +30.

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю - фото 410919
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +25+27
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +28+30
  • Харків +29+31
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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