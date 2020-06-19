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Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
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19 червня в Україні все ще затримається спекотна погода з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
19 червня, у п'ятницю, у кількох областях країни очікуються дощі з грозами і навіть градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощі, навіть зливи, часті супутники гроз – шквали, і навіть подекуди град, найбільш можливі в західних областях, місцями на Півночі, в Одеській, Вінницькій областях, на Харківщині та в Криму. На Луганщині, Донеччині, значній частині Центру та Півдня України – без істотних опадів. Вітер повіватиме зі сходу, помірний. Температура повітря вдень – десь в межах +26+30 градусів, на Сході до +33 градусів, на Заході +24+28 градусів", – зазначила вона.
У Києві 19 червня можливі періодичні дощі, а температура повітря вдень сягне +30.
Прогноз погоди на 19 червня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +24+26
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +23+25
- Житомир +27+29
- Чернігів +28+30
- Черкаси +27+29
- Миколаїв +28+30
- Одеса +25+27
- Херсон +28+30
- Сімферополь +28+30
- Полтава +28+30
- Суми +28+30
- Харків +29+31
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +27+29
- Луганськ +28+30
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