Погода в Україні 19 червня: синоптик попереджає про спеку

19 червня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, яка перетвориться на спеку. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 червня, у неділю, свіже повітря, помірне тепло поступово змінюватиметься спекою. Україна належатиме впливу антициклону, який охопить практично всю континентальну Європу, атмосферні фронти хіба що торкатимуться заходу та півночі Європи. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У неділю максимальна температура повітря у більшості областей становитиме палючі +26+30 градусів. У понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +28+33 градусів. Тому опадів у неділю в Україні не передбачається, буде сухо й сонячно", – додала вона.

У Києві неділя обіцяє бути також сухою, ясною, з невеликими білими хмарками та помірною спекою, до +29 градусів. А вже у понеділок спека посилиться до +30+33 градусів, а ось у вівторок, 21-го червня, градусна шкала з'їде вниз – дощі освіжать повітря до +25 градусів.

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

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