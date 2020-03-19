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Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

19 березня в Україні буде найтепліший день найближчим часом, а опадів не прогнозується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 березня, у четвер, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже на вихідних варто готуватись до суттєвого похолодання з дощами та мокрим снігом.

"19-те березня, четвер в Україні з найближчої синоптичної перспективи виявиться найтеплішим. Температура повітря завтра досягне +12+18 градусів! Повсюди опадів не передбачається. У Києві буде сухо та дуже тепло, до +14+16 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 19 березня у містах України:

Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні - фото 392987
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +11+13
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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