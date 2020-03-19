Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні

19 березня в Україні буде найтепліший день найближчим часом, а опадів не прогнозується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 березня, у четвер, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже на вихідних варто готуватись до суттєвого похолодання з дощами та мокрим снігом.

"19-те березня, четвер в Україні з найближчої синоптичної перспективи виявиться найтеплішим. Температура повітря завтра досягне +12+18 градусів! Повсюди опадів не передбачається. У Києві буде сухо та дуже тепло, до +14+16 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 19 березня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +11+13

Херсон +12+14

Сімферополь +13+15

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +13+15

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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