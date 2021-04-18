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Погода в Україні 18 квітня: прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 квітня в Україні все ще втримається волога та прохолодна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 квітня, у неділю, на повернення теплої весни ще не варто очікувати. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, середня температура вдень складе +10+14, на півночі та північному сході – до +7+12, а найхолодніше буде у Карпатах.

"Циклон із дощами прикриють від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину. На решті території України 18-го квітня буде без опадів. Хоча б цьому дякуємо. У Києві неділя передбачається вологою та прохолодною. Місцями дощ, вдень близько +10, +11 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 18 квітня у містах України:

Погода в Україні 18 квітня: прогноз на неділю - фото 456198
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+13
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +12+13
  • Суми +11+13
  • Харків +12+13
  • Дніпро +12+13
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +12+13

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