Погода в Україні 18 квітня: прогноз на неділю

18 квітня в Україні все ще втримається волога та прохолодна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 квітня, у неділю, на повернення теплої весни ще не варто очікувати. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, середня температура вдень складе +10+14, на півночі та північному сході – до +7+12, а найхолодніше буде у Карпатах.

"Циклон із дощами прикриють від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину. На решті території України 18-го квітня буде без опадів. Хоча б цьому дякуємо. У Києві неділя передбачається вологою та прохолодною. Місцями дощ, вдень близько +10, +11 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 18 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +12+14

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +13+15

Одеса +12+13

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +12+13

Суми +11+13

Харків +12+13

Дніпро +12+13

Запоріжжя +12+13

Донецьк +13+15

Луганськ +12+13

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