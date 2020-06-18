Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах

18 червня частину областей країни накриються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря залишиться на комфортному рівні. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 червня, у четвер, у західних і північних областях, а також на Вінниччині прогнозуються дощі з грозами, місцями зі шквалами і градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей - більше сонця, аніж дощових хмар, хіба якось локально в денні години може десь линути. Але все ж рекордсменом з притягування вологи на свою голову залишається наш Захід. Температура повітря у четвер вдень очікується в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів", – додала вона.

У Києві 18 червня також дощитиме, а температура сягне позначки у +30.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +27+29

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +26+30

Суми +27+29

Харків +30+32

Дніпро +28+30

Запоріжжя +27+29

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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