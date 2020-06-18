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Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 червня частину областей країни накриються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря залишиться на комфортному рівні. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 червня, у четвер, у західних і північних областях, а також на Вінниччині прогнозуються дощі з грозами, місцями зі шквалами і градом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей - більше сонця, аніж дощових хмар, хіба якось локально в денні години може десь линути. Але все ж рекордсменом з притягування вологи на свою голову залишається наш Захід. Температура повітря у четвер вдень очікується в межах +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23+28 градусів", – додала вона.

У Києві 18 червня також дощитиме, а температура сягне позначки у +30.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах - фото 410734
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +26+30
  • Суми +27+29
  • Харків +30+32
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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