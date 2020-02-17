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Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
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17 лютого в Україні продовжить переважати майже весняна погода, однак вітер посилиться. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
17 лютого, у понеділок, циклон Victoria визначатиме погоду у кількох українських областях. Буде доволі теплий день, попри посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових. Пришийте до капелюхів резиночки, як в дитинстві до рукавичок. Понеділок, не зважаючи на вітер, обіцяє бути теплим. Денна температура повітря у більшості областей підвищиться до +5+13 градусів. Хіба що в східних областях ще затримається холодніша повітряна маса: найближчої ночі аж до -5-9 градусів, а завтра вдень +1+4 градуси. Опади – малоймовірні, сонце матиме більше шансів. Та й пора, бо вже навіть не те, що календарна зима, а й лютий перевалив через середину", – поділилась вона.
У Києві 17 лютого очікується також весняна погода з рвучким вітром, без відчутних опадів і з температурою до +6+9.
Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:
- Ужгород +10+12
- Львів +12+14
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +11+13
- Рівне +10+12
- Луцьк +11+13
- Вінниця +8+10
- Хмельницький +10+12
- Житомир +9+11
- Чернігів +7+9
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +7+9
- Одеса +7+9
- Херсон +6+8
- Сімферополь +7+9
- Полтава +5+7
- Суми +5+7
- Харків +4+6
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +4+6
- Луганськ +3+5
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