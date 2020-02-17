Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок

17 лютого в Україні продовжить переважати майже весняна погода, однак вітер посилиться. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

17 лютого, у понеділок, циклон Victoria визначатиме погоду у кількох українських областях. Буде доволі теплий день, попри посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових. Пришийте до капелюхів резиночки, як в дитинстві до рукавичок. Понеділок, не зважаючи на вітер, обіцяє бути теплим. Денна температура повітря у більшості областей підвищиться до +5+13 градусів. Хіба що в східних областях ще затримається холодніша повітряна маса: найближчої ночі аж до -5-9 градусів, а завтра вдень +1+4 градуси. Опади – малоймовірні, сонце матиме більше шансів. Та й пора, бо вже навіть не те, що календарна зима, а й лютий перевалив через середину", – поділилась вона.

У Києві 17 лютого очікується також весняна погода з рвучким вітром, без відчутних опадів і з температурою до +6+9.

Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +11+13

Вінниця +8+10

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +5+7

Суми +5+7

Харків +4+6

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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