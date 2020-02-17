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Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

17 лютого в Україні продовжить переважати майже весняна погода, однак вітер посилиться. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

17 лютого, у понеділок, циклон Victoria визначатиме погоду у кількох українських областях. Буде доволі теплий день, попри посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових. Пришийте до капелюхів резиночки, як в дитинстві до рукавичок. Понеділок, не зважаючи на вітер, обіцяє бути теплим. Денна температура повітря у більшості областей підвищиться до +5+13 градусів. Хіба що в східних областях ще затримається холодніша повітряна маса: найближчої ночі аж до -5-9 градусів, а завтра вдень +1+4 градуси. Опади – малоймовірні, сонце матиме більше шансів. Та й пора, бо вже навіть не те, що календарна зима, а й лютий перевалив через середину", – поділилась вона.

У Києві 17 лютого очікується також весняна погода з рвучким вітром, без відчутних опадів і з температурою до +6+9.

Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:

Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок - фото 386377
  • Ужгород +10+12
  • Львів +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +4+6
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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