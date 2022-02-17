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Погода в Україні 17 лютого: дощі та потепління
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17 лютого в Україні втримається дуже вітряна погода та волога погода, зате температура повітря продовжить підвищуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
17 лютого, у четвер, атмосферний фронт принесе у центральні, західні та північні області дощі, а в Карпатах можливі серйозні опади у вигляді мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. У східних областях втримається суха погода, а у південних до вечора також прогнозуються дощі, окрім Запоріжжя, Херсонщини та Криму.
"Вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів. У східних областях та на північному сході повітря буде свіжішим, вдень 0+4 градуси. Кияни! Не сердьтеся на вітер: очікується поривчастим, з південного заходу, часом штормовим, не теревеньте довго із сусідкою під старою тополею, рекламним щитом чи під будинком із відкритими балконами – може щось літати. Компенсує цю синоптичну вітряну незручність тепла погода - у Києві аж до +8 градусів! Дощ у столицю добереться на крилах авіаліній атмосферного фронту, скоріше, в другій половині дня", – розповіла вона.
Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:
- Ужгород +6+8
- Львів +6+8
- Чернівці +7+9
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +6+8
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +5+7
- Житомир +6+8
- Чернігів +5+7
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +12+14
- Одеса +10+12
- Херсон +11+13
- Сімферополь +12+14
- Полтава +5+7
- Суми +5+7
- Харків +6+8
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +6+8
- Луганськ +5+7
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