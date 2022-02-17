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Погода в Україні 17 лютого: дощі та потепління

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Прогноз погоди на 17 лютого - фото 1
Прогноз погоди на 17 лютого / Ryan Porter on Unsplash

17 лютого в Україні втримається дуже вітряна погода та волога погода, зате температура повітря продовжить підвищуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

17 лютого, у четвер, атмосферний фронт принесе у центральні, західні та північні області дощі, а в Карпатах можливі серйозні опади у вигляді мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. У східних областях втримається суха погода, а у південних до вечора також прогнозуються дощі, окрім Запоріжжя, Херсонщини та Криму.

"Вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів. У східних областях та на північному сході повітря буде свіжішим, вдень 0+4 градуси. Кияни! Не сердьтеся на вітер: очікується поривчастим, з південного заходу, часом штормовим, не теревеньте довго із сусідкою під старою тополею, рекламним щитом чи під будинком із відкритими балконами може щось літати. Компенсує цю синоптичну вітряну незручність тепла погода - у Києві аж до +8 градусів! Дощ у столицю добереться на крилах авіаліній атмосферного фронту, скоріше, в другій половині дня", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:

Погода в Україні 17 лютого: дощі та потепління - фото 497159
  • Ужгород +6+8
  • Львів +6+8
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +10+12
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +6+8
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +5+7

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