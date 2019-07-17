Погода в Україні 17 липня: у південні області повертається спекотне літо

17 липня в Україні поменшає опадів у вигляді дощу, а на південь повернеться літня температура. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

17 липня, у середу, у більшості областей країни поступово почне підійматись температура, а також можливі короткочасні дощі та локальні грози. Винятком стане південь, де буде сухо та сонячно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Саме в нашій південній частині очікується справжня літня температура повітря, +26+29 градусів. Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме. У більшості областей України середа буде помірною тепло, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси", – додала синоптик.

У Києві 17 липня також пройдуть нетривалі дощі, місцями грози. Вдень повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 17 липня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +21+23

Хмельницький +20+22

Житомир +19+21

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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