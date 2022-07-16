Погода в Україні 17 липня: синоптик попередила про похолодання

17 липня в Україні переважатиме малохмарна погода, але у кілька областей прийдуть дощі та похолодання. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 липня, у неділю, дощі з грозами очікуються у північних та центральних областях, а також на Рівненщині та на Волині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території України втримається суха погода.

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Температура повітря вдень у неділю очікується строкатою. На Півдні та на південному сході буде спекотно, +26+31 градус. У північних областях похолоднішає, стовпчики термометрів крутитимуться поблизу +18+22 градусів. На решті території України вдень передбачається +20+26 градусів. Уважно! На Заході та Півночі 17-го липня західний вітер часом посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Це похолодання у північній частині очікується короткочасним, – додала вона.

У Києві 17 липня переважатиме хмарна погода, можливий дощ з грозою, а температура знизиться до +19+20.

Прогноз погоди на 17 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +19+21

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +17+19

Житомир +18+20

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Кропивницький +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +22+24

Суми +19+21

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +28+30

Донецьк +26+28

Луганськ +28+30

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