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Погода в Україні 17 липня: синоптик попередила про похолодання

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Прогноз погоди на 17 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 17 липня 2022 в Україні / Kris Atomic on Unsplash

17 липня в Україні переважатиме малохмарна погода, але у кілька областей прийдуть дощі та похолодання. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 липня, у неділю, дощі з грозами очікуються у північних та центральних областях, а також на Рівненщині та на Волині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території України втримається суха погода.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря вдень у неділю очікується строкатою. На Півдні та на південному сході буде спекотно, +26+31 градус. У північних областях похолоднішає, стовпчики термометрів крутитимуться поблизу +18+22 градусів. На решті території України вдень передбачається +20+26 градусів. Уважно! На Заході та Півночі 17-го липня західний вітер часом посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Це похолодання у північній частині очікується короткочасним, додала вона.

У Києві 17 липня переважатиме хмарна погода, можливий дощ з грозою, а температура знизиться до +19+20.

Прогноз погоди на 17 липня у містах України:

Погода в Україні 17 липня: синоптик попередила про похолодання - фото 509593
  • Ужгород +25+27
  • Львів +19+21
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+21
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +28+30

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