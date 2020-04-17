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Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 квітня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода, але у кількох областях пройдуть невеликі дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

17 квітня, у п'ятницю, майже по всій країні все ще втримається тепла погода, однак у кількох областях температура все ж знизиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня досягне +15+25 градусів. Україну також захопить порівняно тепле повітря, у більшості областей передбачається +14+20 градусів. Проте маргінальний північний циклон Tanja зіпсує солідарну теплу європейську картину і своїми атмосферними фронтами знизить температуру повітря у північних областях України до +9+13 градусів. Вітер буде з північного заходу та заходу, помірний, на сході подекуди із сильними поривами. Невеликі дощі завтра матимуть шанс на Заході та ввечері на півночі України. На решті території без опадів", – поділилась вона.

У Києві 17 квітня прогнозується доволі сонячна погода без значних опадів, вдень до +11+13. Однак під вечір побільшає хмар та можливий незначний дощ. На вихідних та на Великдень не варто очікувати серйозних опадів, лише на півночі можливі дощі у неділю.

Прогноз погоди на 17 квітня у містах України:

Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 398425
  • Ужгород +19+21
  • Львів +13+15
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +16+18
  • Херсон +17+21
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +14+16
  • Суми +9+11
  • Харків +14+16
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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