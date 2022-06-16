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війна Kalush

Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 17 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 17 червня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

17 червня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями очікують дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 червня, у п'ятницю, майже по всій країні буде малохмарно та помірно тепло. Дощі з грозами очікуються тільки у західних та місцями у північних областях, а також на Черкащині, на Одещині та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У п'ятницю в Україні, на відміну від Іспанії, Португалії, Франції, буде комфортна погода. Температура повітря 17-го червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20+27 градусів, а в західних областях могло б бути й тепліше, очікується +17+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку, – додала вона.

У Києві 17 червня до +23+24, дощі завітають у столицю у другій половині дня. 18 червня знизиться температура повітря, а потім знову повернеться спека.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі - фото 507644
  • Ужгород +20+22
  • Львів +19+21
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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