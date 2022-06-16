Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі

17 червня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями очікують дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 червня, у п'ятницю, майже по всій країні буде малохмарно та помірно тепло. Дощі з грозами очікуються тільки у західних та місцями у північних областях, а також на Черкащині, на Одещині та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У п'ятницю в Україні, на відміну від Іспанії, Португалії, Франції, буде комфортна погода. Температура повітря 17-го червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20+27 градусів, а в західних областях могло б бути й тепліше, очікується +17+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку, – додала вона.

У Києві 17 червня до +23+24, дощі завітають у столицю у другій половині дня. 18 червня знизиться температура повітря, а потім знову повернеться спека.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +19+21

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +22+24

Хмельницький +18+20

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +25+27

Сімферополь +25+27

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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