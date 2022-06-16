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Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі
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17 червня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями очікують дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.
17 червня, у п'ятницю, майже по всій країні буде малохмарно та помірно тепло. Дощі з грозами очікуються тільки у західних та місцями у північних областях, а також на Черкащині, на Одещині та на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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У п'ятницю в Україні, на відміну від Іспанії, Португалії, Франції, буде комфортна погода. Температура повітря 17-го червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20+27 градусів, а в західних областях могло б бути й тепліше, очікується +17+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку, – додала вона.
У Києві 17 червня до +23+24, дощі завітають у столицю у другій половині дня. 18 червня знизиться температура повітря, а потім знову повернеться спека.
Прогноз погоди на 17 червня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +19+21
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +18+20
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +18+20
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +24+26
- Кропивницький +24+26
- Миколаїв +25+27
- Одеса +25+27
- Херсон +25+27
- Сімферополь +25+27
- Полтава +24+26
- Суми +22+24
- Харків +24+26
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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