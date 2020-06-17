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Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
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17 червня в Україні затримається волога та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
17 червня, у середу, у більшості областей країни прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Волога погода втримається у західних, північних та місцями у центральних областях.
"На Півдні та Сході – переважно без опадів, лише на Харківщині вдень є шанс для періодичного дощу з грозою. Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Між іншим, невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу із шквалом та навіть градом! Температура повітря особливо не зміниться: вдень в Україні +25+30 градусів, на Сході до +32, на Заході +22+27 градусів", – йдеться у повідомленні.
У Києві 17 червня також очікуються дощі з грозами, а температура повітря вдень сягне +26+28.
Прогноз погоди на 17 червня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +23+25
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +22+24
- Житомир +25+27
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +25+27
- Одеса +24+26
- Херсон +27+29
- Сімферополь +26+28
- Полтава +27+29
- Суми +29+31
- Харків +30+32
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
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