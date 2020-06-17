Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

  • 13
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 червня в Україні затримається волога та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

17 червня, у середу, у більшості областей країни прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Волога погода втримається у західних, північних та місцями у центральних областях.

"На Півдні та Сході переважно без опадів, лише на Харківщині вдень є шанс для періодичного дощу з грозою. Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Між іншим, невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу із шквалом та навіть градом! Температура повітря особливо не зміниться: вдень в Україні +25+30 градусів, на Сході до +32, на Заході +22+27 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 17 червня також очікуються дощі з грозами, а температура повітря вдень сягне +26+28.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 410487
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +27+29
  • Суми +29+31
  • Харків +30+32
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7921
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 500
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 244
Загрузка...
Новини