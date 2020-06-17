Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

17 червня в Україні затримається волога та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

17 червня, у середу, у більшості областей країни прогнозуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Волога погода втримається у західних, північних та місцями у центральних областях.

"На Півдні та Сході – переважно без опадів, лише на Харківщині вдень є шанс для періодичного дощу з грозою. Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Між іншим, невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу із шквалом та навіть градом! Температура повітря особливо не зміниться: вдень в Україні +25+30 градусів, на Сході до +32, на Заході +22+27 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 17 червня також очікуються дощі з грозами, а температура повітря вдень сягне +26+28.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +22+24

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +27+29

Суми +29+31

Харків +30+32

Дніпро +26+28

Запоріжжя +28+30

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць