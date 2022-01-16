Погода в Україні 16 січня: точний прогноз по містах

16 січня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, а температура повітря поступово почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

16 січня, у неділю, в Україні очікується сонячна та холодна погода. Хоч серйозних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями ожеледиця. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень складе від -3 до +2. А найсвіжіше буде у Карпатах, де похолоднішає до позначок у -2-7.

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У Києві 16 січня також малохмарна погода, вдень температура втримається на рівні близько нуля, а вітер північно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів +1+2

Івано-Франківськ +1+2

Чернівці 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава -1+1

Суми-1+1

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +-1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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