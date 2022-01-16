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Погода в Україні 16 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди в Україні на 16 січня - фото 1
Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Manny Moreno on Unsplash

16 січня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, а температура повітря поступово почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

16 січня, у неділю, в Україні очікується сонячна та холодна погода. Хоч серйозних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями ожеледиця. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень складе від -3 до +2. А найсвіжіше буде у Карпатах, де похолоднішає до позначок у -2-7.

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У Києві 16 січня також малохмарна погода, вдень температура втримається на рівні близько нуля, а вітер північно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Погода в Україні 16 січня: точний прогноз по містах - фото 492284
  • Ужгород -1+1
  • Львів +1+2
  • Івано-Франківськ +1+2
  • Чернівці 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми-1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +-1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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