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Погода в Україні 16 лютого: весняне потепління

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

16 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, а вітер послабне. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 лютого, у неділю, в країні прогнозується доволі сприятлива та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опадів не буде, сильного вітру не буде, а буде тепла погода. Протягом 16 лютого очікується +4+9 градусів, трохи свіжіше у східних областях, +2+4 градуси. У Києві неділя обіцяє пахнути весною: сухо, +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 лютого у містах України:

Погода в Україні 16 лютого: весняне потепління - фото 386301
  • Ужгород +6+8
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +4+6
  • Суми +3+5
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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