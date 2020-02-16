Погода в Україні 16 лютого: весняне потепління

16 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, а вітер послабне. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 лютого, у неділю, в країні прогнозується доволі сприятлива та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опадів не буде, сильного вітру не буде, а буде тепла погода. Протягом 16 лютого очікується +4+9 градусів, трохи свіжіше у східних областях, +2+4 градуси. У Києві неділя обіцяє пахнути весною: сухо, +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +4+6

Хмельницький +6+8

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +4+6

Суми +3+5

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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