Погода в україні 16 липня: у яких областях очікуються дощі

16 липня частину країни накриють опади, а температура повітря вдень продовжить підійматись до справді літніх показників. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 липня, в суботу, в Україні очікується доволі колоритна погода: у північних, західних, а також Черкаській та Вінницькій областях буде малохмарно з проясненнями. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура там втримається доволі комфортна – до+21+26.

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Тим часом у решті областей очікуються короткочасні дощі з грозами, а повітря прогріється до +27+32. У Києві вдень значних опадів не очікується, вдень будуть комфортні +23+25, вітер північно-західних до 5-10 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 16 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Кропивницький +5+27

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +23+25

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +28+30

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