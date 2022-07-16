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Погода в україні 16 липня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на 16 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 16 липня 2022 в Україні / patsanannnn on Unsplash

16 липня частину країни накриють опади, а температура повітря вдень продовжить підійматись до справді літніх показників. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 липня, в суботу, в Україні очікується доволі колоритна погода: у північних, західних, а також Черкаській та Вінницькій областях буде малохмарно з проясненнями. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура там втримається доволі комфортна – до+21+26.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Тим часом у решті областей очікуються короткочасні дощі з грозами, а повітря прогріється до +27+32. У Києві вдень значних опадів не очікується, вдень будуть комфортні +23+25, вітер північно-західних до 5-10 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 16 липня у містах України:

Погода в україні 16 липня: у яких областях очікуються дощі - фото 509556
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +5+27
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +23+25
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +28+30

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