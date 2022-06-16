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війна Kalush

Погода в Україні 16 червня: дощі оминуть більшість областей

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Прогноз погоди на 16 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 16 червня 2022 в Україні / Kevin Schmid on Unsplash

16 червня в Україні втримається майже ідеальна літня погода, лише в одній області можливі незначні дощі упродовж дня. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 червня, у четвер, після доволі прохолодної ночі максимальна температура вдень сягне +22+27 градусів у більшості областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, очікується помірний південно-західний вітер, без сильних поривів.

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Практично повсюди атмосферний тиск буде підвищеним – антициклональний характер погоди. Тому опадів в Україні не передбачається – багато сонця і білих купчастих хмар хорошої погоди. Трохи, можливо, торкнеться пару дощиків Сумської області. Але це – все, – додала вона.

У Києві 16 червня прогнозується сонячна та тепла погода, до +25 градусів. А вже у п'ятницю у столицю завітають дощі з грозами, а в суботу незначне похолодання до +22. Проте у неділю, 19 червня, температура знову підійметься до +27, а опади відступлять.

Прогноз погоди на 16 червня у містах України:

Погода в Україні 16 червня: дощі оминуть більшість областей - фото 507628
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Кропивницький +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +25+27
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +23+25
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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