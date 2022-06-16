Погода в Україні 16 червня: дощі оминуть більшість областей

16 червня в Україні втримається майже ідеальна літня погода, лише в одній області можливі незначні дощі упродовж дня. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 червня, у четвер, після доволі прохолодної ночі максимальна температура вдень сягне +22+27 градусів у більшості областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, очікується помірний південно-західний вітер, без сильних поривів.

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Практично повсюди атмосферний тиск буде підвищеним – антициклональний характер погоди. Тому опадів в Україні не передбачається – багато сонця і білих купчастих хмар хорошої погоди. Трохи, можливо, торкнеться пару дощиків Сумської області. Але це – все, – додала вона.

У Києві 16 червня прогнозується сонячна та тепла погода, до +25 градусів. А вже у п'ятницю у столицю завітають дощі з грозами, а в суботу незначне похолодання до +22. Проте у неділю, 19 червня, температура знову підійметься до +27, а опади відступлять.

Прогноз погоди на 16 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Кропивницький +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +25+27

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +23+25

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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