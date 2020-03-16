Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах

Прогноз погоди на сьогодні

16 березня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 березня в країні переважатиме суха та малохмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +4 до+7. Найтепліше буде на заході – до +8+11.

У Києві в понеділок також не очікується опадів, а повітря вдень прогріється до позначок +6+8.

Прогноз погоди на 16 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +6+8

Хмельницький +8+10

Житомир +6+8

Чернігів +6+8

Черкаси +6+8

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +6+8

Сімферополь +6+8

Полтава +4+6

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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