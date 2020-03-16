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Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 березня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 березня в країні переважатиме суха та малохмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +4 до+7. Найтепліше буде на заході – до +8+11.

У Києві в понеділок також не очікується опадів, а повітря вдень прогріється до позначок +6+8.

Прогноз погоди на 16 березня у містах України:

Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах - фото 392293
  • Ужгород +9+11
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +4+6
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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