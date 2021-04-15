Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах

15 квітня в Україні все ще затримається атмосферний фронт, який принесе у кілька областей мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 квітня, у четвер, в країні почне підійматись температура повітря, але у західних областях затримається все ще буде прохолодно – до +2+8. До того ж, там висока ймовірність мокрого снігу, попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря у четвер у більшості областей передбачається +10+16 градусів. У Києві 15-го квітня дощі радуватимуть завжди спраглих додаткової вологи власників городів і дач, отже, й у нас буде, як в людей – циклон. Хто дощу не зрадіє, купіть нові білі кросівки, спіле авокадо, нову сапу, яскраву поливайку для балконних квітів – словом, розбавте чимось хорошим сірі дощові завтрашні хмари. Температура повітря у столиці очікується +12, +13 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +6+8

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +13+15

Хмельницький +6+8

Житомир +13+15

Чернігів +14+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +12+14

Одеса +10+12

Херсон +13+15

Сімферополь +12+13

Полтава +13+15

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +14+16

Запоріжжя +13+15

Донецьк +14+16

Луганськ +15+17

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