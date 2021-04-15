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Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 квітня в Україні все ще затримається атмосферний фронт, який принесе у кілька областей мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 квітня, у четвер, в країні почне підійматись температура повітря, але у західних областях затримається все ще буде прохолодно – до +2+8. До того ж, там висока ймовірність мокрого снігу, попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря у четвер у більшості областей передбачається +10+16 градусів. У Києві 15-го квітня дощі радуватимуть завжди спраглих додаткової вологи власників городів і дач, отже, й у нас буде, як в людей циклон. Хто дощу не зрадіє, купіть нові білі кросівки, спіле авокадо, нову сапу, яскраву поливайку для балконних квітів словом, розбавте чимось хорошим сірі дощові завтрашні хмари. Температура повітря у столиці очікується +12, +13 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах - фото 455733
  • Ужгород +4+6
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +14+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +10+12
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +12+13
  • Полтава +13+15
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +15+17

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