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Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах
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15 квітня в Україні все ще затримається атмосферний фронт, який принесе у кілька областей мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
15 квітня, у четвер, в країні почне підійматись температура повітря, але у західних областях затримається все ще буде прохолодно – до +2+8. До того ж, там висока ймовірність мокрого снігу, попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Температура повітря у четвер у більшості областей передбачається +10+16 градусів. У Києві 15-го квітня дощі радуватимуть завжди спраглих додаткової вологи власників городів і дач, отже, й у нас буде, як в людей – циклон. Хто дощу не зрадіє, купіть нові білі кросівки, спіле авокадо, нову сапу, яскраву поливайку для балконних квітів – словом, розбавте чимось хорошим сірі дощові завтрашні хмари. Температура повітря у столиці очікується +12, +13 градусів", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +5+7
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +6+8
- Рівне +7+9
- Луцьк +7+9
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +6+8
- Житомир +13+15
- Чернігів +14+14
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +12+14
- Одеса +10+12
- Херсон +13+15
- Сімферополь +12+13
- Полтава +13+15
- Суми +14+16
- Харків +15+17
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +13+15
- Донецьк +14+16
- Луганськ +15+17
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