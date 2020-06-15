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Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок.

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

15 червня, у понеділок, через циклон періодичні дощі з грозами, шкалами та з градом очікується по всій країні, окрім сходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря. У понеділок рахат-лукум ще потриває. У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів. Тобто, ось та кусюча люта спека відступила. Поки що", – додала вона.

У Києві 15 червня також втримається нестійка погода з дощами, а температура вдень сягне +25+28.

Прогноз погоди на 15 червня у містах України:

Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок. - фото 410069
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +23+25
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +25+27
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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