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Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок.
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15 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
15 червня, у понеділок, через циклон періодичні дощі з грозами, шкалами та з градом очікується по всій країні, окрім сходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря. У понеділок рахат-лукум ще потриває. У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів. Тобто, ось та кусюча люта спека відступила. Поки що", – додала вона.
У Києві 15 червня також втримається нестійка погода з дощами, а температура вдень сягне +25+28.
Прогноз погоди на 15 червня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +23+25
- Житомир +25+27
- Чернігів +25+27
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +25+27
- Одеса +23+25
- Херсон +25+27
- Сімферополь +25+27
- Полтава +25+27
- Суми +26+28
- Харків +29+31
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
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