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Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
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14 травня в Україні очікуються справжні погодні гойдалки, адже температура повітря коливатиметься від+9 до +22, а доповнять цю картину дощі з грозами у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
14 травня, у четвер, в країні прогнозується дуже нестабільна погода. Дощі з розами пройдуть у західних та північних областях, а до кінця дня сягнуть центральних областей і Одещини. А от на сході та півдні переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим. З температурою повітря – суцільний гопак, будь-які фігури на будь-які смаки. На крайній півночі очікується +9+13 градусів, у більшості північних областей +12+16 градусів. У центральних областях +17+22 градуси, на Вінниччині до +25 градусів. На Сході України +16 градусів на Харківщині, +18+22 градуси – на Луганщині та Донеччині. На Півдні у прибережних районах +17+20 градусів, на континентальній частині +20+25 градусів. На Заході взагалі –центрифуга: на Волині та Рівненщині +10+12 градусів, у більшості західних областей +12+18 градусів, на Закарпатті до +22 градусів. На Чернівецьку область може навалитися спека, яка завтра пануватиме у Молдові та Румунії, там ймовірно подекуди до +27 градусів", – додала вона.
У Києві 14 травня очікуються дощі, а температура вдень сягне +13+14.
Прогноз погоди на 14 травня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +15+17
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +16+18
- Рівне +15+17
- Луцьк +14+16
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +21+23
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +23+25
- Одеса +17+19
- Херсон +22+24
- Сімферополь +22+24
- Полтава +18+20
- Суми +13+15
- Харків +16+18
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +20+22
- Луганськ +18+20
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