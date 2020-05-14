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Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 травня в Україні очікуються справжні погодні гойдалки, адже температура повітря коливатиметься від+9 до +22, а доповнять цю картину дощі з грозами у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 травня, у четвер, в країні прогнозується дуже нестабільна погода. Дощі з розами пройдуть у західних та північних областях, а до кінця дня сягнуть центральних областей і Одещини. А от на сході та півдні переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим. З температурою повітря суцільний гопак, будь-які фігури на будь-які смаки. На крайній півночі очікується +9+13 градусів, у більшості північних областей +12+16 градусів. У центральних областях +17+22 градуси, на Вінниччині до +25 градусів. На Сході України +16 градусів на Харківщині, +18+22 градуси на Луганщині та Донеччині. На Півдні у прибережних районах +17+20 градусів, на континентальній частині +20+25 градусів. На Заході взагалі центрифуга: на Волині та Рівненщині +10+12 градусів, у більшості західних областей +12+18 градусів, на Закарпатті до +22 градусів. На Чернівецьку область може навалитися спека, яка завтра пануватиме у Молдові та Румунії, там ймовірно подекуди до +27 градусів", – додала вона.

У Києві 14 травня очікуються дощі, а температура вдень сягне +13+14.

Прогноз погоди на 14 травня у містах України:

Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки - фото 403814
  • Ужгород +20+22
  • Львів +15+17
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +17+19
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +18+20
  • Суми +13+15
  • Харків +16+18
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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