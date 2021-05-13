Погода в Україні 14 травня: синоптик попередила про спеку і дощі

14 травня в Україну увірветься справді спекотна погода, а разом з нею дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 травня, у п'ятницю, спека завітає у східні області, де повітря прогріється до +24+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. За її словами, у більшості областей температура складе +19+22, а найсвіжіше буде у західних – до+17+22.

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"Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть в західних, північних областях України, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами. На решті території переважатиме суха погода. Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом поривчастим", – додала вона. У Києві 14 травня потепліє до +20, але очікуються дощі.

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