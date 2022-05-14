Погода в Україні 14 травня: синоптик попередила про сильні дощі

14 травня в Україні на частині території очікуються опади, подекуди серйозні зливи. Детальний прогноз погоди на суботу читайте далі.

14 травня, у суботу, в Україні буде тепло, а середня температура повітря вдень становитиме у межах +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у південних областях, прогнозується до +20+26 градусів.

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14-го травня пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі ще й на Одещині можливі сильні зливи. На решті території України в суботу – місцями локальні дощі, вдень у західній частині – без істотних опадів. Вітер задуватиме з північного заходу, буде часом рвучким, проте сильних шквалів, як учора, не очікується, – розповіла вона.

У Києві 14 травня є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вдень очікується приблизно +18+22 градусів.

Прогноз погоди на 14 травня у містах України:

Ужгород +16...+18

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +18...+20

Хмельницький +18...+20

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +19...+21

Вінниця +18...+20

Одеса +19...+21

Миколаїв +20...+22

Херсон +22...+24

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +19...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +19...+21

Суми +20...+22

Полтава +19...+21

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +25...+27

Луганськ +25...+27

Харків +24...+26

Київ +19...+21

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