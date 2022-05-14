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Погода в Україні 14 травня: синоптик попередила про сильні дощі

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Прогноз погоди на 14 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 14 травня 2022 в Україні / Jan Huber on Unsplash

14 травня в Україні на частині території очікуються опади, подекуди серйозні зливи. Детальний прогноз погоди на суботу читайте далі.

14 травня, у суботу, в Україні буде тепло, а середня температура повітря вдень становитиме у межах +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у південних областях, прогнозується до +20+26 градусів.

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14-го травня пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі ще й на Одещині можливі сильні зливи. На решті території України в суботу – місцями локальні дощі, вдень у західній частині – без істотних опадів. Вітер задуватиме з північного заходу, буде часом рвучким, проте сильних шквалів, як учора, не очікується, – розповіла вона.

У Києві 14 травня є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вдень очікується приблизно +18+22 градусів.

Прогноз погоди на 14 травня у містах України:

Погода в Україні 14 травня: синоптик попередила про сильні дощі - фото 505245
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +18...+20
  • Хмельницький +18...+20
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +18...+20
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса +19...+21
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +19...+21
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +19...+21
  • Суми +20...+22
  • Полтава +19...+21
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +24...+26
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +24...+26
  • Київ +19...+21

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