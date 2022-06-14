Погода в Україні 14 червня: де очікуються похолодання та дощі

14 червня в Україні почне відступати спека, а на заміну їй прийдуть опади у вигляді дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 червня, у вівторок, літня спека частково послабиться у кількох областях. Найсвіжіше буде у західних – до +18+24, також комфортна температура втримається у північних областях, на Черкащині, на Вінниччині та у Кропивницькому – до+22+28. А от у решті областей все ще до +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Доповнить синоптичну країну і північно-західний вітер до 5-10 м/с, а дощі пройдуть доволі нерівномірно.

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14-го червня Україну перетинатиме атмосферний фронт і тому спочатку, найближчої ночі, дощі пройдуть в західних областях, торкнуться Вінниччини. У ранкові години вівторка опади посунуться на Північ та Центр. Впродовж дня періодичні короткочасні дощі та грози передбачаються у південній частині, місцями в центральних областях і ввечері дійдуть до східних областей. У Києві 14-го червня спеки не буде. Максимальна температура повітря становитиме +24, +25 градусів. Дощ у столиці можливий вранці чи в першій половині дня вівторка, – відзначила вона.

Також синоптик відзначила, що цього тижня спека відступить і в східних та у південних областях, де все ще доволі висока температура повітря.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +20+22

Рівне +19+21

Луцьк +20+22

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +28+30

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +27+29

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +29+31

Дніпро +28+30

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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