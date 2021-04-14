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Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройде мокрий сніг
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14 березня в Україні прийде атмосферний фронт, тому у деяких областях очікується різке зниження температури повітря та опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
14 березня, у середу, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у цих областях не лише знизиться температура, а й можливий мокрий сніг.
"На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10+16 градусів. На узбережжях морів місцями +9+12 градусів. Морській воді ще замало обігрівального приладу – сонця – щоб достатньо нагріти береги і пляжі. Дощі, переважно невеликі, ймовірні завтра по Півночі, на Сході України, ввечері на Одещині. Більша частина Півдня та центральних областей суттєвих опадів від середи не чекають. У Києві 14-го квітня буде досить тепло, до +12+14 градусів. Пробігатимуть хмарки і з них є ймовірність невеликого дощу", – додала вона.
Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +6+8
- Чернівці +9+11
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +8+10
- Рівне +9+11
- Луцьк +8+10
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +9+11
- Житомир +12+14
- Чернігів +13+15
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +13+15
- Одеса +10+12
- Херсон +13+15
- Сімферополь +12+13
- Полтава +13+15
- Суми +13+15
- Харків +15+17
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +12+13
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
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