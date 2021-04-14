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Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройде мокрий сніг

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 березня в Україні прийде атмосферний фронт, тому у деяких областях очікується різке зниження температури повітря та опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 березня, у середу, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у цих областях не лише знизиться температура, а й можливий мокрий сніг.

"На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10+16 градусів. На узбережжях морів місцями +9+12 градусів. Морській воді ще замало обігрівального приладу сонця щоб достатньо нагріти береги і пляжі. Дощі, переважно невеликі, ймовірні завтра по Півночі, на Сході України, ввечері на Одещині. Більша частина Півдня та центральних областей суттєвих опадів від середи не чекають. У Києві 14-го квітня буде досить тепло, до +12+14 градусів. Пробігатимуть хмарки і з них є ймовірність невеликого дощу", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:

Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройде мокрий сніг - фото 455589
  • Ужгород +7+9
  • Львів +6+8
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +10+12
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +12+13
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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