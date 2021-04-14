Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройде мокрий сніг

14 березня в Україні прийде атмосферний фронт, тому у деяких областях очікується різке зниження температури повітря та опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 березня, у середу, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у цих областях не лише знизиться температура, а й можливий мокрий сніг.

"На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10+16 градусів. На узбережжях морів місцями +9+12 градусів. Морській воді ще замало обігрівального приладу – сонця – щоб достатньо нагріти береги і пляжі. Дощі, переважно невеликі, ймовірні завтра по Півночі, на Сході України, ввечері на Одещині. Більша частина Півдня та центральних областей суттєвих опадів від середи не чекають. У Києві 14-го квітня буде досить тепло, до +12+14 градусів. Пробігатимуть хмарки і з них є ймовірність невеликого дощу", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +6+8

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +8+10

Рівне +9+11

Луцьк +8+10

Вінниця +11+13

Хмельницький +9+11

Житомир +12+14

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +13+15

Одеса +10+12

Херсон +13+15

Сімферополь +12+13

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +14+16

Запоріжжя +12+13

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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