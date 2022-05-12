Погода в Україні 13 травня: синоптик попередила про похолодання та грози

13 травня в Україні прийде атмосферний фронт, тож у більшості областей очікується зниження температури. Детальний прогноз погоди на п'ятницю читайте далі.

13 травня, у п'ятницю, в Україні почне відступати спека, а середня температура повітря вдень втримається на рівні +19+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у південних областях, крім Запоріжжя та Криму, прогнозується до +25+28.

Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Вдень опади з'являться у Карпатах. У горах дощі з грозами будуть сильними – обережно, хто там живе, добровільно чи вимушено перебуває. Ці карпатські дощі з грозами ще зачеплять прикарпатський регіон. Також вдень місцями невеликі дощі, локальні, пройдуть у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині. Більша ж частина території України 13-го травня належатиме сухій погоді. Вітер за фронтом буде рвучким, поміняється із сьогоднішнього південно-західного на північно-західний, пориви до 15-18 метрів за секунду спостерігатимуться завтра на Сході та північному сході України, – розповіла вона.

У Києві 13 травня серйозні опади малоймовірні, зате температура повернеться до позначки у +20, а вітер буде поривчастим.

Прогноз погоди на 13 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Кропивницький +23+25

Миколаїв +25+27

Одеса +21+23

Херсон 24+26

Сімферополь +22+24

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +23+25

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн