Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо

13 лютого в Україні продовжить переважати волога та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 лютого, у четвер, погоду в країні визначатиме циклон Sabine, тож буде волого і прохолодно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні – переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму – дощ. Температура повітря в більшості областей протягом четверга коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів", – додала вона.

У Києві 13 лютого прогнозують незначні опади місцями, посилення вітру і температура близько +3+4.

Прогноз погоди на 13 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +3+5

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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