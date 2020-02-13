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Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

13 лютого в Україні продовжить переважати волога та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 лютого, у четвер, погоду в країні визначатиме циклон Sabine, тож буде волого і прохолодно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні переважно без опадів, лише в Карпатах сніг, у Криму дощ. Температура повітря в більшості областей протягом четверга коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів", – додала вона.

У Києві 13 лютого прогнозують незначні опади місцями, посилення вітру і температура близько +3+4.

Прогноз погоди на 13 лютого у містах України:

Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо - фото 385600
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +6+8
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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