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Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

13 березня в Україну поступово почне приходити похолодання, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

13 березня, у п'ятницю, українцям варто готуватися до нової порції зниження температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поступово, вже із п'ятниці, почнеться похолодання. На Заході та Півночі плюс Вінниччина протягом дня очікується +6+12 градусів. Проте більшість центральної частини, Південь та Схід ще затримаються у теплішій повітряній масі, +10+15, подекуди до +15+18 градусів. Але вихідними й там похолодає. Дощі пройдуть трохи на Заході, трохи на Сході, надвечір опадів побільшає і вони поширяться ще й на центральну частину України. Південь та Схід 13-го березня побудуть без опадів. У суботу дощі, навіть подекуди з мокрим снігом, ймовірні у західних та північних областях. У неділю в Україні повсюди буде сухо, може, й сонячно, але похолодає аж до "мінусів", – поділилась вона.

У Києві 13 березня серйозних опадів не очікується, температура повітря коливатиметься на рівні +10, однак в суботу пройдуть дощі, а неділя буде сонячною та морозною. 14 березня до +7, а в неділю – до+3.

Прогноз погоди на 13 березня у містах України:

Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі - фото 391765
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +13+15
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +9+11
  • Харків +13+15
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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