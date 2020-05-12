Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах

12 травня погода в Україні відчутно погіршиться, побільшає опадів, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 травня, у вівторок, майже по всій країні пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град. До того ж, середня температура повітря знизиться до +20+22, а на заході навіть до +10+14.

"12 травня в Україні пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с; вночі на заході, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +10+12

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +13+15

Луцьк +11+13

Вінниця +19+21

Хмельницький +15+17

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +22+24

Сімферополь +21+23

Полтава +20+22

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

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