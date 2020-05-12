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Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 травня погода в Україні відчутно погіршиться, побільшає опадів, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 травня, у вівторок, майже по всій країні пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град. До того ж, середня температура повітря знизиться до +20+22, а на заході навіть до +10+14.

"12 травня в Україні пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с; вночі на заході, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах - фото 403395
  • Ужгород +13+15
  • Львів +10+12
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +20+22
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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