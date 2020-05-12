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Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах
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12 травня погода в Україні відчутно погіршиться, побільшає опадів, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 травня, у вівторок, майже по всій країні пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град. До того ж, середня температура повітря знизиться до +20+22, а на заході навіть до +10+14.
"12 травня в Україні пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с; вночі на заході, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 12 травня у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +10+12
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +14+16
- Рівне +13+15
- Луцьк +11+13
- Вінниця +19+21
- Хмельницький +15+17
- Житомир +19+21
- Чернігів +19+21
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +22+24
- Сімферополь +21+23
- Полтава +20+22
- Суми +18+20
- Харків +22+24
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +21+23
- Луганськ +22+24
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