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Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

12 лютого в Україні продовжить погіршувати погода, адже температура повітря трохи знизиться, а опадів побільшає. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 лютого, у середу, майже по всій країні прогнозується ускладнення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, найближчим часом в Україні домінуватимуть атмосферні фронти, стрибки тиску, сніг з дощем та вітер.

"12-го лютого у більшості областей випадатиме мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх бо дещо знизиться температура повітря. Протягом середи максимально очікується 0+4 градуси, на Півдні буде трохи вище, +4+7 градусів. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с", – додала вона.

У Києві 12 лютого також переважатиме волога та вітряна погода, температура вдень втримається на рівні +2+3, місцями можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди на 12 лютого у містах України:

Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг - фото 385377
  • Ужгород +4+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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