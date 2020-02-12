Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг

12 лютого в Україні продовжить погіршувати погода, адже температура повітря трохи знизиться, а опадів побільшає. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 лютого, у середу, майже по всій країні прогнозується ускладнення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, найближчим часом в Україні домінуватимуть атмосферні фронти, стрибки тиску, сніг з дощем та вітер.

"12-го лютого у більшості областей випадатиме мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади – від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх – бо дещо знизиться температура повітря. Протягом середи максимально очікується 0+4 градуси, на Півдні буде трохи вище, +4+7 градусів. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с", – додала вона.

У Києві 12 лютого також переважатиме волога та вітряна погода, температура вдень втримається на рівні +2+3, місцями можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди на 12 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +4+6

Сімферополь +6+8

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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