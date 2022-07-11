Погода в Україні 12 липня: у кількох областях дощитиме

12 липня в Україні відступить спека, а опади очікуються лише у деяких областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

12 липня, у вівторок, температура повітря в Україні продовжить знижуватись. Найтепліше буде у східних та південних областях – до +24+29, а найсвіжіше у західних – до +16+22. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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На решті території у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21+26 градусів. Дощі передбачаються в західних областях та в північних, лише до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса. У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ, – додала вона.

Також синоптик попередила, що вже 13 липня в країні прогнозується короткочасне похолодання з серйозними опадами та посиленням вітру. Але 14 липня погода нормалізується.

Прогноз погоди на 12 липня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +16+18

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +16+18

Вінниця +21+23

Хмельницький +18+20

Житомир +19+21

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Кропивницький +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +25+27

Сімферополь +25+27

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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