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Погода в Україні 12 червня: грози та спека
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12 червня в Україні все ще втримається літня спека, але побільшає осередків дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
12 червня, у п'ятницю, у більшості областей країни переважатиме суха та сонячна погода, однак місцями очікуються дощі зі шквалами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі з західних областей дійдуть і до південних, а також до Вінниччини та Житомирщини.
"12-го червня в Україні буде спекотно, +29+35 градусів, лише у західних областях свіжіше, протягом дня +24+29 градусів. Від спеки ще трохи рятуватиме поривчастий північно-східний вітер. У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною та сухою, вдень +32+34 градуси", – додала вона.
Вже з суботи побільшає дощів по всій країни, а з 14 червня спека почне спадати.
Прогноз погоди на 12 червня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +25+27
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +26+28
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +26+28
- Житомир +30+32
- Чернігів +31+33
- Черкаси +31+33
- Миколаїв +27+29
- Одеса +23+25
- Херсон +26+28
- Сімферополь +27+29
- Полтава +31+33
- Суми +31+33
- Харків +32+34
- Дніпро +32+34
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +33+35
- Луганськ +33+35
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