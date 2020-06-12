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Погода в Україні 12 червня: грози та спека

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 червня в Україні все ще втримається літня спека, але побільшає осередків дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 червня, у п'ятницю, у більшості областей країни переважатиме суха та сонячна погода, однак місцями очікуються дощі зі шквалами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі з західних областей дійдуть і до південних, а також до Вінниччини та Житомирщини.

"12-го червня в Україні буде спекотно, +29+35 градусів, лише у західних областях свіжіше, протягом дня +24+29 градусів. Від спеки ще трохи рятуватиме поривчастий північно-східний вітер. У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною та сухою, вдень +32+34 градуси", – додала вона.

Вже з суботи побільшає дощів по всій країни, а з 14 червня спека почне спадати.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Погода в Україні 12 червня: грози та спека - фото 409493
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +23+25
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +31+33
  • Суми +31+33
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +33+35
  • Луганськ +33+35

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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