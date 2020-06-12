Погода в Україні 12 червня: грози та спека

12 червня в Україні все ще втримається літня спека, але побільшає осередків дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 червня, у п'ятницю, у більшості областей країни переважатиме суха та сонячна погода, однак місцями очікуються дощі зі шквалами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі з західних областей дійдуть і до південних, а також до Вінниччини та Житомирщини.

"12-го червня в Україні буде спекотно, +29+35 градусів, лише у західних областях свіжіше, протягом дня +24+29 градусів. Від спеки ще трохи рятуватиме поривчастий північно-східний вітер. У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною та сухою, вдень +32+34 градуси", – додала вона.

Вже з суботи побільшає дощів по всій країни, а з 14 червня спека почне спадати.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +26+28

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +30+32

Хмельницький +26+28

Житомир +30+32

Чернігів +31+33

Черкаси +31+33

Миколаїв +27+29

Одеса +23+25

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +31+33

Суми +31+33

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +26+28

Донецьк +33+35

Луганськ +33+35

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