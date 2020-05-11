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Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 травня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, адже погода буде майже літньою. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 травня, у понеділок, в країні очікується тепла та сонячна погода без відчутних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 12 травня атмосферний фронт принесе похолодання та дощі з мокрим снігом.

"Протягом понеділка у більшості областей очікується +20+27 градусів. Суттєві опади – навряд, проте висока температура повітря може дати шанс періодичним локальним дощам, які швидко змінюватимуться яскравим сонцем. Вітер повіватиме з півдня, але будьте уважними вже у вівторок він зміниться на північно-західний і стане сильним", – додала вона.

У Києві 11 травня також прогнозується літня погода, адже вдень повітря прогріється до +25+26, а надвечір можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 11 травня у містах України:

Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі - фото 403199
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +21+23
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +20+22
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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