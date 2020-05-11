Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі

11 травня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, адже погода буде майже літньою. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 травня, у понеділок, в країні очікується тепла та сонячна погода без відчутних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 12 травня атмосферний фронт принесе похолодання та дощі з мокрим снігом.

"Протягом понеділка у більшості областей очікується +20+27 градусів. Суттєві опади – навряд, проте висока температура повітря може дати шанс періодичним локальним дощам, які швидко змінюватимуться яскравим сонцем. Вітер повіватиме з півдня, але будьте уважними – вже у вівторок він зміниться на північно-західний і стане сильним", – додала вона.

У Києві 11 травня також прогнозується літня погода, адже вдень повітря прогріється до +25+26, а надвечір можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 11 травня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Миколаїв +23+25

Одеса +21+23

Херсон +24+26

Сімферополь +23+25

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +20+22

Дніпро +25+27

Запоріжжя +24+26

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

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