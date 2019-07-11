Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях

11 липня в країні продовжить знижуватись температура повітря, а дощі захоплять всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 липня, у четвер, в Україні затримається прохолодна та волога погода. Вдень повітря прогріється до +18+24, а найсвіжіше буде на заході - до +15+17. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі із зрозумілою лише їм періодичністю йтимуть також майже повсюди, хіба що у центральній частині та на Півдні будуть млявішими чи й з сонячними проясненнями. У Києві 11-го липня очікується погода свіжа та волога – періодичний дощик, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 градуси", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +22+23

Одеса +22+24

Херсон +22+24

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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