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Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

11 липня в країні продовжить знижуватись температура повітря, а дощі захоплять всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 липня, у четвер, в Україні затримається прохолодна та волога погода. Вдень повітря прогріється до +18+24, а найсвіжіше буде на заході - до +15+17. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі із зрозумілою лише їм періодичністю йтимуть також майже повсюди, хіба що у центральній частині та на Півдні будуть млявішими чи й з сонячними проясненнями. У Києві 11-го липня очікується погода свіжа та волога – періодичний дощик, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 градуси", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 липня у містах України:

Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях - фото 339909
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +22+23
  • Одеса +22+24
  • Херсон +22+24
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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