Погода в Україні 11 квітня: прогноз по містах

11 квітня по всій країні відчутно підійметься температура повітря, а опади відступлять. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 квітня, у неділю, в Україну нарешті повернеться справді весняне тепло, адже очікується суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"В середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти. А в неділю на Заході навіть і +20-ти! Хто з різних причин все одно буде вдома, привідкривайте вікна, впускайте сонечко і оце скромне, поки що, теплО в свої домівки. Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла, так що обережно з вечірніми провітрюваннями. У столиці 10-11 квітня буде сонячно, сухо і тепло: у суботу +12+14, у неділю +14+16 градусів", – додала вона.

Але вже у другій половині нового тижня у північних, західних та місцями у центральних областях можливі серйозні похолодання з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 11 квітня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +16+18

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +16+18

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +13+15

Одеса +12+13

Херсон +13+15

Сімферополь +11+13

Полтава +13+15

Суми +14+16

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +11+13

Луганськ +10+12

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