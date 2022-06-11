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Погода в Україні 11 червня: у яких областях пройдуть грози
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11 червня в країні все ще переважатиме спекотна та малохмарна погода, але місцями все ж очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.
11 червня, у суботу, середня температура повітря складе +28+34, а трохи свіжіше буде лише у західних областях – до +24+29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Тим часом частину областей захоплять опади.
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11-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України, місцями на Півдні та в Центрі (Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів). На решті території України опади малоймовірні. У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів. Захищайтесь від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте трохи більше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами, там хоч можна дихнути не асфальтом, не зловживайте кавою та міцними чаями. На Зелену неділю в столиці пройде дощ з грозою (коли це на Трійцю не було дощу?), трохи попустить спеку. Очікується 12-го червня десь у межах +29 градусів, – додала вона.
Також синоптик наголосила, що на серйозне послаблення спеки можна очікувати з вівторка, 14 червня.
Прогноз погоди на 11 червня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +23+25
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +26+28
- Рівне +27+29
- Луцьк +25+27
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +27+29
- Житомир +30+32
- Чернігів +30+32
- Черкаси +30+32
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +29+31
- Одеса +24+26
- Херсон +28+30
- Сімферополь +27+29
- Полтава +29+31
- Суми +29+31
- Харків +31+33
- Дніпро +31+33
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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