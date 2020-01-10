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Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

10 січня в Україну разом з атмосферним фронтом прийдуть дощі з мокрим снігом, однак у деяких областях вже ж переважатиме суха погода. Детальніший прогноз читайте далі.

10 січня, у п'ятницю, у більшості областей країни пройдуть дощі з мокрим снігом, а також очікується помірний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади в п‘ятницю найбільш ймовірні на Півночі України, в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину. Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним. Вдень знову нічого нового у цій несічневій зимі, 0+5 градусів", – додала вона.

У Києві 10 січня також дощитиме, а температура вдень підійметься до +3.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю - фото 378920
  • Ужгород +4+6
  • Львів +5+7
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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