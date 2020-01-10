Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю

10 січня в Україну разом з атмосферним фронтом прийдуть дощі з мокрим снігом, однак у деяких областях вже ж переважатиме суха погода. Детальніший прогноз читайте далі.

10 січня, у п'ятницю, у більшості областей країни пройдуть дощі з мокрим снігом, а також очікується помірний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади в п‘ятницю найбільш ймовірні на Півночі України, в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину. Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним. Вдень знову нічого нового у цій несічневій зимі, 0+5 градусів", – додала вона.

У Києві 10 січня також дощитиме, а температура вдень підійметься до +3.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +5+7

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +5+7

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця 0+2

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Сімферополь +4+6

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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