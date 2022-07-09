Погода в Україні 10 липня: синоптик попередила про грози з градом

10 липня в Україні визначатимуть погоду атмосферні фронти, тому по всій країні очікуються дощі з сильним вітром. Детальний прогноз по містах читайте далі.

10 липня, у неділю, по всій країні пройдуть опади у вигляді дощів з грозами, місцями можливий град та штормовий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вдень найменша ймовірність опадів буде на смузі від Житомирщини та Київщини через Вінниччину і до Одеської області.

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Температура повітря розподілиться наступним чином: найпрохолодніше буде 10-го липня в західних областях, +18+23 градуси, в Карпатах +9+15 градусів, а спека ще потриває на Сході та в Приазов'ї, +26+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів. На решті території в неділю очікується +22+28 градусів, – додала вона.

У Києві 10 липня місцями невеликі дощі з грозою, а температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 10 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +22+24

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Кропивницький +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +27+28

Сімферополь +27+28

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +27+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+28

Донецьк +27+28

Луганськ +31+33

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