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Погода в Україні 10 липня: синоптик попередила про грози з градом

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Прогноз погоди на 10 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 10 липня 2022 в Україні / Tim Umphreys on Unsplash

10 липня в Україні визначатимуть погоду атмосферні фронти, тому по всій країні очікуються дощі з сильним вітром. Детальний прогноз по містах читайте далі.

10 липня, у неділю, по всій країні пройдуть опади у вигляді дощів з грозами, місцями можливий град та штормовий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вдень найменша ймовірність опадів буде на смузі від Житомирщини та Київщини через Вінниччину і до Одеської області.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря розподілиться наступним чином: найпрохолодніше буде 10-го липня в західних областях, +18+23 градуси, в Карпатах +9+15 градусів, а спека ще потриває на Сході та в Приазов'ї, +26+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів. На решті території в неділю очікується +22+28 градусів, – додала вона.

У Києві 10 липня місцями невеликі дощі з грозою, а температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 10 липня у містах України:

Погода в Україні 10 липня: синоптик попередила про грози з градом - фото 509165
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+28
  • Сімферополь +27+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +27+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+28
  • Донецьк +27+28
  • Луганськ +31+33

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