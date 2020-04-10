Погода в Україні 10 квітня: похолодання і дощі

10 квітня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та зниження температури. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 квітня, у п'ятницю, українцям варто готуватись до відчутного погіршення погодних умов. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"10-го квітня, фронт перетинатиме Україну. Тому також ймовірні дощі, невеликі, максимум помірні. На Заході та Півночі ця бажана волога впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку. Температура повітря, оскільки фронт холодний, дещо знизиться у північних та західних областях, до +11+15 градусів. На решті території тепла погода 10-го квітня втримається, +15+22 градуси. Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 м/с", - поділилась вона.

У Києві 10 квітня очікується до +11+12 тепла, а також посилиться вітер. Що ж до опадів, то вони можуть пройти вночі та вранці.

Прогноз погоди на 10 квітня у містах України:

Ужгород +16+22

Львів +11+13

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +12+14

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +10+12

Чернігів +11+13

Черкаси +12+14

Миколаїв +16+18

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +11+13

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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