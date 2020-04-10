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Погода в Україні 10 квітня: похолодання і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 квітня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та зниження температури. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 квітня, у п'ятницю, українцям варто готуватись до відчутного погіршення погодних умов. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"10-го квітня, фронт перетинатиме Україну. Тому також ймовірні дощі, невеликі, максимум помірні. На Заході та Півночі ця бажана волога впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку. Температура повітря, оскільки фронт холодний, дещо знизиться у північних та західних областях, до +11+15 градусів. На решті території тепла погода 10-го квітня втримається, +15+22 градуси. Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 м/с", - поділилась вона.

У Києві 10 квітня очікується до +11+12 тепла, а також посилиться вітер. Що ж до опадів, то вони можуть пройти вночі та вранці.

Прогноз погоди на 10 квітня у містах України:

Погода в Україні 10 квітня: похолодання і дощі - фото 397032
  • Ужгород +16+22
  • Львів +11+13
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +11+13
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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