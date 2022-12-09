Погода в Україні 10 грудня: у яких областях очікуються дощі з мокрим снігом

10 грудня в Україні побільшає опадів, а температура повітря підійметься майже до весняних позначок. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

10 грудня, в суботу, значні опади у вигляді дощів з мокрим снігом вночі пройдуть у західних областях, а вже вдень по всій країні, крім Миколаївщини, Одещини та Вінниччини також переважатиме дощова погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, погіршать ситуацію ожеледиця та рвучкий вітер, який у східних областях сягатиме до 15-20 м/с.

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Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму 15-17°, – йдеться у повідомленні.

На Київщині 10 грудня переважатиме хмарна та дощова погода, місцями ожеледиця, а температура вдень коливатиметься на рівні від 2° до 7° тепла.

Прогноз погоди на 10 грудня по містах України:

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