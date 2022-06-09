На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 10 червня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі
-
- 32
10 червня в Україні все ще переважатиме спекотна літня погода, але у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.
10 червня, у п'ятницю, максимальна температура сягне позначок у +25+31. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, майже всюди очікується сонячна погода, лише у південних та місцями у західних областях можливі дощі з грозами.
Актуально: Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
У Києві 10-го червня дощу не буде. А ось спека – будь ласка. Максимальна температура повітря завтра коливатиметься поблизу +30 градусів. Зараз треба бути дуже обережними з вогнем, бо суха спекотна погода може миттєво сприяти, на жаль, швидкому поширенню пожежі. Бережімо себе, бережімо нашу природу, максимально дистанціюємося від дикунів. Не забуваємо пити більше води, вже можна купатися, хто має можливість – вода у Дніпрі прогрілася до 21-го градуса, – додала синоптик.
Прогноз погоди на 9 червня у містах України:
- Ужгород +28+30
- Львів +28+30
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +27+29
- Тернопіль +28+30
- Рівне +28+30
- Луцьк +28+30
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +28+30
- Житомир +28+30
- Чернігів +29+31
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +24+26
- Одеса +24+26
- Херсон +25+27
- Сімферополь +24+26
- Полтава +29+31
- Суми +29+31
- Харків +29+31
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
- 09 червня
-
20:50Компанія Starlink дала ліцензію на роботу в Україні
-
20:20Відтепер і у Львові: шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відкрив новий ресторан
-
19:51Шеф-кухар поділився рецептом для спекотного дня: овочевий суп на йогурті
-
19:23Як допомогти собі, якщо болить зуб – поради МОЗ
-
18:54В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:20ROXOLANA презентувала кліп на пісню "Тримайся", який зняла у Києві
-
17:52Розпрощався стрілець: Дударик заспівав нову пісню, яку в українців вкрали росіяни (ВІДЕО)
-
17:20На залізничному вокзалі у Києві встановили металошукачі
-
16:4910 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:19Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття
-
15:53Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
15:26Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців
-
14:57"Знаєш, ти як війна": Tayanna розчулила своїм віршем
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:26Як насправді собаки бачать світ: відповідь вчених
-
13:51Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
13:26Джонні Депп підкорює TikTok: перше відео актора розчулило фанатів
-
12:55Погода в Україні 10 червня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі
-
12:224 цікаві питання, які допоможуть дізнатися більше про людину
-
11:54"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів
-
11:25Найгірші звички на кухні, про які варто забути назавжди
-
10:51"Чорт вже поруч": маленька донька Ольги Фреймут показала Путіна
-
10:25Привітання з Днем дружби 2022: вітальні картинки другу чи подрузі
-
09:52Від спеки до грозових дощів: погода в Україні 9 червня
- 09 червня
-
18:20ROXOLANA презентувала кліп на пісню "Тримайся", який зняла у Києві
-
15:26Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців
-
11:54"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів
- 08 червня
-
19:20Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва за 100 днів війни
-
17:52Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні
-
15:21Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів
-
12:21Словник війни: Тільда Свінтон читатиме свідчення українців на літфестивалі у США
-
09:31Олія, цуцик і ключі: що українці найчастіше гублять у таксі
- 07 червня
-
20:22Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів
-
16:53"Джавеліна", а не "Мівіна": волонтери виготовляють локшину для захисників
-
13:51Зірка "Скаженого весілля зняла епічну пародію на пропагандистку Скабєєву: кумедне відео
-
10:29Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 06 червня
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
- 05 червня
-
18:52Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"
-
16:21Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022
-
12:54Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України
-
09:22Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг
- 04 червня
-
19:19У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
15:51Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись