Погода в Україні 10 червня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі

10 червня в Україні все ще переважатиме спекотна літня погода, але у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

10 червня, у п'ятницю, максимальна температура сягне позначок у +25+31. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, майже всюди очікується сонячна погода, лише у південних та місцями у західних областях можливі дощі з грозами.

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У Києві 10-го червня дощу не буде. А ось спека – будь ласка. Максимальна температура повітря завтра коливатиметься поблизу +30 градусів. Зараз треба бути дуже обережними з вогнем, бо суха спекотна погода може миттєво сприяти, на жаль, швидкому поширенню пожежі. Бережімо себе, бережімо нашу природу, максимально дистанціюємося від дикунів. Не забуваємо пити більше води, вже можна купатися, хто має можливість – вода у Дніпрі прогрілася до 21-го градуса, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +28+30

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +28+30

Рівне +28+30

Луцьк +28+30

Вінниця +27+29

Хмельницький +28+30

Житомир +28+30

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +25+27

Сімферополь +24+26

Полтава +29+31

Суми +29+31

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +28+30

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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