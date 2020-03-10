Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше

10 березня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому можна залишити парасольки вдома. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

10 березня, у вівторок, українці зможуть насолодитись малохмарною та сухою погодою, а температура коливатиметься від +7 до +18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря буде високою на Півдні, у Центрі та на Сході, +12+18 градусів. Свіжіше повітря огорне північ, +9+13 градусів. А на Заході передбачається справжня березнева прохолода: +7+12 градусів. У Києві 10-го березня також без опадів, можна спокійно пройтися в парк Шевченка, покласти квіти, температура повітря близько +12, +13 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 10 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +11+13

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +13+15

Херсон +16+18

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +16+18

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +13+15

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