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Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 березня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому можна залишити парасольки вдома. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

10 березня, у вівторок, українці зможуть насолодитись малохмарною та сухою погодою, а температура коливатиметься від +7 до +18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря буде високою на Півдні, у Центрі та на Сході, +12+18 градусів. Свіжіше повітря огорне північ, +9+13 градусів. А на Заході передбачається справжня березнева прохолода: +7+12 градусів. У Києві 10-го березня також без опадів, можна спокійно пройтися в парк Шевченка, покласти квіти, температура повітря близько +12, +13 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 10 березня у містах України:

Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше - фото 391086
  • Ужгород +9+11
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +13+15
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +16+18
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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