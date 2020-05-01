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Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 травня частину країни накриють дощі з грозами, а також очікується незначне зниження температури повітря. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

1 травня, у п'ятницю, у більшості областей країни очікуються опади та незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"1 травня короткочасні дощі з локальними грозами ймовірні на Закарпатті, Львівщині, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також місцями опади пройдуть у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Всі області, Крим, райони, що не ввійшли в цей перелік без істотних опадів. Температура повітря 1-го травня у західних та північних областях передбачається помірною, +15+20 градусів. А ось у більшості центральних областей, на Півдні та Сході України буде значно тепліше, +20+24 градуси. На Одещині, та й взагалі на узбережжях морів, місцями +13+16 градусів. На Луганщині майже літо, до +26 градусів", – додала вона.

У Києві 1 травня очікується зниження температури до +17, без серйозних опадів. 2 травня в столиці потеплішає, однак вже з вівторка варто готувати до нової порції похолодання.

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі - фото 401116
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +20+22
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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