Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі

1 травня частину країни накриють дощі з грозами, а також очікується незначне зниження температури повітря. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

1 травня, у п'ятницю, у більшості областей країни очікуються опади та незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"1 травня короткочасні дощі з локальними грозами ймовірні на Закарпатті, Львівщині, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також місцями опади пройдуть у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Всі області, Крим, райони, що не ввійшли в цей перелік – без істотних опадів. Температура повітря 1-го травня у західних та північних областях передбачається помірною, +15+20 градусів. А ось у більшості центральних областей, на Півдні та Сході України буде значно тепліше, +20+24 градуси. На Одещині, та й взагалі на узбережжях морів, місцями +13+16 градусів. На Луганщині – майже літо, до +26 градусів", – додала вона.

У Києві 1 травня очікується зниження температури до +17, без серйозних опадів. 2 травня в столиці потеплішає, однак вже з вівторка варто готувати до нової порції похолодання.

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +16+18

Луцьк +17+19

Вінниця +19+21

Хмельницький +17+19

Житомир +16+18

Чернігів +16+18

Черкаси +18+20

Миколаїв +21+23

Одеса +20+22

Херсон +23+25

Сімферополь +20+22

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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