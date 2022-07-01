Погода в Україні 1 липня: де очікуються дощі

1 липня в Україні переважатиме сонячна, спекотна та суха погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

1 липня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду майже у всій країні, тож буде спекотно, лише у Карпатах можливі локальні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря впродовж п‘ятниці в більшості областей України становитиме +26+32 градуси. У західних областях ще попече, +30+36 градусів! У Києві липень розпочнеться сонцем та помірною спекою, у п’ятницю передбачається +28+30 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 1 липня у містах України:

Ужгород +33+35

Львів +33+35

Чернівці +32+34

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +33+35

Рівне +32+34

Луцьк +32+34

Вінниця +29+31

Хмельницький +32+34

Житомир +28+30

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Кропивницький +27+29

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +27+29

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