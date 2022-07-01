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Погода в Україні 1 липня: де очікуються дощі

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Прогноз погоди на 1 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 1 липня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

1 липня в Україні переважатиме сонячна, спекотна та суха погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

1 липня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду майже у всій країні, тож буде спекотно, лише у Карпатах можливі локальні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря впродовж п‘ятниці в більшості областей України становитиме +26+32 градуси. У західних областях ще попече, +30+36 градусів! У Києві липень розпочнеться сонцем та помірною спекою, у п’ятницю передбачається +28+30 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 1 липня у містах України:

Погода в Україні 1 липня: де очікуються дощі - фото 508618
  • Ужгород +33+35
  • Львів +33+35
  • Чернівці +32+34
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +33+35
  • Рівне +32+34
  • Луцьк +32+34
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +32+34
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +27+29

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