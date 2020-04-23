Магнітні бурі у травні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Травень 2020 відзначиться кількома магнітними бурями, які негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на травень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У травні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими та не надто сильними, проте все одно можуть мати вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати спочатку та наприкінці місяця травень, а триватимуть вони всього лише кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 5 травня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання прогнозують у період 29 травня. Вони можуть призвести до поганого самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на травень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте обачні! Пам'ятайте, що під час активних магнітних бур варто уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також радять зменшити кількість поганої їжі та алкоголю. Ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Ви повинні спати не менше 7 годин, адже сон дуже важливий у такий період.

Додайте у ваш раціон сезонні фрукти та овочі. Так організм отримає достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте напої з кофеїном та спиртним, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Додавайте у щоденний розклад спорт або активний відпочинок. Це допоможе і морально, і фізично.

Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

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