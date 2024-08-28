Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні

Розповідаємо, що варто очікувати українцям у вересні від погодних вибриків. Дізнайтеся, якою може бути погода та температура повітря у перший місяць осені.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вересень 2024 року порадує комфортною температурою. Вона перевищить звичні показники. Також на нас очікує помірна кількість опадів

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Якою буде погода у вересні

Вересень є перехідним місяцем між літом і осінню, коли відбувається поступове зниження температури повітря та зменшення грозової активності.

У вересні середня температура повітря в Україні становить +13…+17°C, а в південних регіонах місцями досягає +18…+20°C. У гірських районах показники температури знаходяться в межах +9…+15°C.

Абсолютний мінімум температури повітря в цьому місяці сягає -1…-7°C, на півдні Херсонської та Запорізької областей -0…+1°C, а в Криму може досягати +5,5°C.

Максимальні температурні показники у вересні становлять +33…+38,8°C, в гірських районах місцями до +24…+32°C.

Середня місячна кількість опадів у вересні складає 37 – 74 міліметрів, у південній частині країни місцями 28 – 36 міліметрів, а на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах – 77 – 108 міліметрів. На високогір'ї Карпат кількість опадів може досягати 130 міліметрів.

Заморозки в повітрі можуть спостерігатися у другій і третій декадах місяця, а в Карпатах та місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді вересня.

Якою буде середня температура й опади

Синоптики прогнозують, що середня місячна температура повітря у вересні 2024 року в Україні становитиме +15…+20°C (в Карпатах +13…+14°C), що на 2°C перевищує норму.

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Місячна кількість опадів очікується в межах 37 – 76 міліметрів, а в Карпатах місцями 97 – 111 міліметрів, що відповідає нормі.