Погода у вересні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у вересні, у перший місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання чи бабине літо та яку температуру очікувати, прогноз погоди у вересні 2020.

Вже відомий прогноз погоди у вересні в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто насолоджуватися останнім теплом у вересні, адже це перехідний період від літа до осені. Спека буде поступово знижуватися, а грозова діяльність буде слабшати. Температура у перший місяць осені буде вища на кілька градусів, ніж у попередні роки.

І ще: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Цьогоріч в Україні у вересні середньомісячна температура коливатиметься у межах 14-19 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: у межах від +11 до +12 градусів. Це на 1-2 градуси вище за середні багаторічні значення, але загалом кліматична характеристика для вересня стандартна – аномальних температур не очікується для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 35-72 мм, а в горах – до 107 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця. Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

За даними синоптиків, українці повинні готуватися до подальшої осені, адже після бабиного літа потепління вже не буде. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень.

До теми: Місячний посівний календар на вересень 2020: коли і що садити